Arrestato uno scippatore a Napoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) . A finire in manette per furto con strappo un 32enne napoletano con precedenti di polizia . Sabato mattina gli agenti del Nucleo Scorte, nei pressi di una struttura ricettiva di via Pica, hanno udito delle urla ed hanno visto una donna rincorrere un uomo che si stava allontanando con in mano un telefono. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, lo hanno bloccato poco distante trovandolo in possesso di un cellulare; inoltre, hanno accertato che lo stesso, poco prima, si era avvicinato alla donna e le aveva sottratto con un gesto fulmineo il telefono cellulare che la stessa aveva in mano.F.T., 32enne napoletano con precedenti di polizia e sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è finito in manette per furto con strappo. Lascia un un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.