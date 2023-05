Arrestato rapinatore nel Borgo degli Orefici a Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023)nel: rapina una persona e tenta di rapinarne un’altra,un 31ennenel. Ieri notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in traversa IIall’angolo con via Grandeper una segnalazione di una rapina. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto due persone chiedere aiuto ed un uomo riverso a terra. Contestualmente, una di esse ha raccontato che, poco prima, l’uomo insieme ad un complice l’aveva spintonata per poi sottrarle lo zaino ed il cellulare. Subito dopo, aveva ...