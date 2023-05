Armato di bastone in giro ad Atripalda

(Di lunedì 8 maggio 2023) . Non esita prima a minacciare di morte i Carabinieri e poi ad aggredirli . I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 25enne, di origine straniera, per “resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale”. I fatti si sono svolti nella tarda serata di ieri in. Al “112” del Comando Provinciale di Avellino è giunta la segnalazione di una persona che, armata di, aggrediva i passanti. Inviata sul posto, tempestivamente, una Gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile di Avellino. L’equipaggio equipaggio, all’arrivo, ha individuato subito la persona segnalata. All’intervento dei Carabinieri, il 25enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in una rapida escalation di livore, ha inveito contro i militari. Prima li avrebbe minacciati di morte e poi sarebbe passato repentinamente passare alle vie di ...

Brindisi - Oggi 5 Maggio, verso le ore 12 un uomo di 28 anni, residente nel dormitorio di via provinciale per S. Vito a Brindisi ha minacciato diversi passanti con un. Pare che tre persone siano rimaste ferite in maniera lieve. Dopo una lunga trattativa con un agente della Polizia Municipale l'uomo è stato bloccato. Sul posto anche l'intervento del 118 e ...... dove un cittadino aveva segnalato alla centrale operativa la presenza di un uomo che,di una pistola e di un, stava aggredendo i passanti. Lo hanno così rintracciato in via Sortino e ...Durante la notte, una pattuglia è intervenuta in via Umberto, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che,di una pistola e di un, stava aggredendo i passanti. E' stato ...

Aggredisce passanti armato di bastone, 25enne straniero fermato ... Orticalab

