Arisa e la drammatica rivelazione sulle molestie | Fan sconvolti

Leggi su ildemocratico

(Di lunedì 8 maggio 2023)fa una confessione inaspettata circa lesubite in passato: ecco cosa avrebbe detto, i dettagli della vicenda Una delle cantanti che con il tempo hanno cambiato il look lasciando senza parole i fan è lei,. Nel corso della sua carriera è riuscita subito ad instaurare un ottimo rapporto con i fan, sin dal suo esordio al Festival di Sanremo 2009. La donna, però, ha fatto una confessione inaspettata lasciando tutti senza parole.rivela la sua ossessione avuta in passato Ansa Foto Ildemocratico.it, prima del successo avuto grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con ilbrano Sincerità, ha svolto svariati lavori, dalla babysitter alla cassiera, fino all’estetista, professione svolta poco prima di salire sul palco dell’Ariston. Circa il suo talento, sin dal primo ...