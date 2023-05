Aria di saluti tra Mourinho e la Roma | il club valuta Thiago Motta Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 maggio 2023)resterà o no alla? In teoria l’allenatore portoghese ha ancora un anno di contratto, ma non sembra intenzionato a onorare gli accordi. Ormai è stanco. Ilscrive: “Benché non ci sia all’orizzonte unche abbia ad oggi deciso di puntare forte su di lui (occhio però al Psg e a quanto accadrà sia a Madrid che a Milano, sponda Inter), la misura per il portoghese è colma. Quel «sono stanco» di domenica, è soltanto la punta dell’iceberg di un disagio interno che José cova da tempo”. Da fine gennaiomanda sempre gli stessi messaggi, che il quotidianono elenca: la rosa è inadeguata per competere con le altre big per la Champions; non si sente supportato dal; ha bisogno di parlare con la proprietà ora, non a giugno. Ma cosa ne ...