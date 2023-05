Archie compie 4 anni | i festeggiamenti all’ombra dell’incoronazione

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il 6 maggio non è stato solo il giornodi Carlo III. Dall’altra parte dell’Oceano un altro membro della Famiglia Reale ha festeggiato il compleanno: il principe. Il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle, infatti, ha compiuto quattro. L’occasione speciale ha costretto il duca di Sussex a lasciare il Regno Unito, appena un’ora dopo la fine della cerimonia di incoronazione. Come lo hanno festeggiato negli Stati Uniti? I media britci hanno affermato che il principe Harry è ripartito subito dopo la finedi Carlo III e Camilla. Il suo obiettivo, infatti, era quello di arrivare in tempo per la festa di compleanno del figlio. L’Express.co.uk ha riportato che Meghan Markle e il marito hanno organizzato una festicciola per ...

Auguri di buon compleanno al principino Archie, grande escluso all’Incoronazione Io Donna

