Aprilia Ricerche di un corpo nella zona industriale | era un falso allarme

Sul luogo sono accorsi anche il personale medico e i vigili del fuoco die Latina , mentre si attende l'arrivo del reparto sommozzatori. Le autorità non escludono che la segnalazione possa ......persi d'animo e abbiamo continuato leanche in piena notte' racconta Lucia che, insieme a Ubaldo e alla famiglia, ha setacciato le campagne di Latina, arrivando fino a Cisterna e, ...

Aprilia - Ricerche negative, non c'era alcun corpo in una vasca nella ... Teleuniverso

Una chiamata nella notte per una lite degenerata in omicidio alla periferia di Aprilia, ore di incessanti ricerche iniziate dalle 4 di lunedì e proseguite ...Lo cercano da ore. Si è trattato di una giornata di ricerche concitate per ritrovare il corpo di un giovane che sarebbe stato visto cadere in una vasca di decantazione di un noto caseificio di Aprilia ...