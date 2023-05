Aprile 2023 il 4 più caldo a livello globale | ma più fresco in Italia

Secondo gli ultimi dati dell'ABI (Associazione bancaria italiana), il margine adin Italia risulta pari a 317 punti base (301 nel mese precedente). Si tratta di un valore non lontano dai ...... nonostante il tonfo del titolo Commerzbank dopo la guidance prudenziale per finefornita dal management. Eurostat ha confermato che l'inflazione della zona euro è accelerata ad, come ...Dopo la sua partecipazione all' E urovision, il cantante Mahmood non ha lasciato la Gran ... Il tour europeo da2024 lo vedrà impegnato tutta la seconda metà dell'anno con il suo 'lavoro ...

Prezzi al consumo - Aprile 2023 Istat

Stellar è arrivata sul supporto tra 0,089$ e 0,08830$ e sta tradando poco sotto. LINK sembra aver trovato una base. Resistenza a 6,70$ ...Cambiano gli equilibri nel Mediterraneo e riprendono le relazioni tra gli Usa e Cipro, come dimostrato dall'aumento delle esercitazioni e degli scambi militari. Per lungo tempo i legami ...