Apple Music Live | la nuova stagione si apre con uno speciale live di Ed Sheeran

(Di lunedì 8 maggio 2023) Al via, dal 10 maggio, la secondadi, serie di performance dal vivo che offre alle più grandi star dellaa un palcoscenico per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo. E a rompere il ghiaccio è nientemeno che Edcon un’esibizione esclusiva all’Eventim Apollo di Londra. Il cantautore eista presenterà per la prima volta tutti i brani del suo ultimo album, ‘– (Subtract)’. Accompagnato da una band di dodici elementi che include Aaron Dessner dei The National. “Sono felice di condividere con voi lo show di ‘– (Subtract)’ ha detto. “Il giorno dell’esibizione ero molto nervoso, perché era la prima volta che interpretavo i brani del nuovo album. Aaron e l’incredibile band ...

Mercoledì 10 maggio sarà il protagonista della seconda stagione di Live disponibile su che su TV+ a partire dalle ore 19:00 del 10 maggio. Ed Sheeran porterà per la prima volta sul palco tutti i brani del suo nuovo album, in streaming su TV+ il 10 maggio. La seconda stagione di Live prenderà il via con un'esibizione esclusiva della pluripremiata superstar mondiale Ed Sheeran all'Eventim Apollo di Londra.

Ed Sheeran porterà per la prima volta sul palco tutti i brani del suo nuovo album, in streaming su Apple Music e Apple TV+ il 10 maggio.