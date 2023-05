Appalti | il principio del risultato | la novità

Leggi su leurispes

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il Codice2023 Il nuovo Codice2023 (d.lgs. 36/2023) si apre con l’enunciazione dei princìpi ispiratori e – in particolare – con quella che potrebbe rappresentare lapiù rilevante del nuovo impifanto normativo: ildel. Ma dalle prime reazioni si stenta a percepirlo come una vera, si tende piuttosto ad inquadrarlo come la riproposizione formale di unimmanente del quadro normativo sugli, già in vario modo – sempre indirettamente – enunciato e declinato. L’art. 1 del decreto L’art. 1, del d.lgs. 36/2023, sancisce che: Le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti perseguono ildell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività ...