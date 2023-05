Antonella Fiordelisi | grande annuncio | scatta uno speciale countdown

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 8 maggio 2023)sempre più attiva:unosui social ed Edoardo posa da modello Perè tempo di ritornare sui social e di accarezzare il suo Edoardo Donnamaria. Lo speaker radiofonico e volto di Forum si sta tuffando con sempre più convinzione nel panorama musicale e nei giorni scorsi ha lanciato diverse sorprese per tutti i suoi fan. Ma anche per laè tempo di novità e proprio oggi èto unosui social. A dare il lietoè stata la stessa, intervenendo nel corso di una storia sul proprio account Instagram con Edoardo Donnamaria in copertina. L’ex schermitrice ha ...