Antonella Clerici su un cantante | “Diceva che so di sugo”

(Di lunedì 8 maggio 2023)oggi – a sorpresa – ha deciso di esprimere solidarietà a Benedetta Rossi, la food blogger che qualche giorno fa si è sfogata su TikTok contro gli haters. Nel dettaglio la Rossi si è lamentata per le troppe offese che riceve sui social che l’accusano di essere una poco professionale e casareccia. “Non sono una chef, non voglio insegnare niente a nessuno” ha sbottato. Parole che hanno toccatoche, in chiusura di È Sempre Mezzogiorno, ha esordito: “I gastrofighetti hanno stancato e non se ne può più, la cucina non deve essere snob deve essere pop! Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Parlare di cucina non è di serie b, attraverso la cucina passa la cultura e voi radical chic non lo avete ancora capito”., il ricordo (spiacevole) ...