Antonacci | «Da piccolo | quando i miei litigavano | mettevo le canzoni di Iglesias per non sentirli»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il Corriere della Sera intervista Biagio. Cresciuto a Rozzano, nella periferia di Milano, un posto dove non mancano sparatorie, risse e spaccio, racconta che la prima cosa che ha fatto, una volta raggiunto il successo come cantante, è stata «comprare casa aigenitori, una villetta a schiera, fuori dal quartiere con i palazzoni dove sono nato» e un posto auto in un garage vero.racconta la sua infanzia. «Io non volevo diventare un cantante, sognavo di fare il batterista. Compravo cassette pirata alla fiera di Sinigaglia, lì c’erano i nostri spacciatori di sogni, nel quartiere invece gli spacciatori di tutt’altro. Sapevo che la musica sarebbe stata la mia grande salvezza e il mio grande rifugio. Il rifugio dalla timidezza e dall’incomprensione, perché la musica è la protezione da qualcosa che non potrei ...