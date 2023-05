Anticipazioni Uomini e Donne del 8 05 23 | Luca Daffrè ha fatto la sua scelta!

(Di lunedì 8 maggio 2023) È notizia di pochissimi minuti fa cheDaffré, attuale tronista di, hala sua scelta. Come vi avevamo anticipato, questa sarebbe stata l’ultima settimana del dating show dunque urgeva registrare le scelte. Ebbene, oggi si è registrata quella di Daffré in cui ha deciso di continuare a frequentare la sua corteggiatrice Alessandra. Ecco infatti le(in costante aggiornamento) di Lorenzo Pugnaloni: L'articolo proviene da Isa e Chia.

Ma chi sono gli orfani speciali, di cosa sono vittime e quanto hanno lottato per ritrovare una vita normale Sonoe donne che hanno perso la madre per mano della violenza del padre, un padre ...e Donne quando chiude questa edizione L'ultima puntata è prevista per fine maggio Raffaella Mennoia , sempre in questo suo intervento su instagram, dopo aver smentito le voci sulla chiusura ...Cosa possiamo aspettarci nel corso delle ultime due puntate Nelle varieche filtrano sue Donne sembrano ormai delinearsi le strade dei due tronisti in carica Luca Daffrè e ...

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi: le scelte di Nicole e Luca Il Corriere della Città

Gli spoiler della registrazione di Uomini e donne dell'8 maggio: il tronista Luca ha chiuso il suo percorso in studio ...Isola dei Famosi 2023: le anticipazioni (cast e concorrenti) della quarta puntata in onda stasera, lunedì 8 maggio 2023. Tutte le info ...