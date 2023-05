Antibracconaggio | sequestrate a Casamicciola 23 trappole

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoATerme i militari della stazione carabiniere forestale insieme ai volontari del Wwf Italia, in località “Campomanno” nel comune diTerme, hanno effettuato un servizio di perlustrazione della zona, storicamente interessata da fenomeni di caccia e bracconaggio. I controlli sono avvenuti lungo le scarpate, muri a secco e terrazzamenti presenti: sono state ritrovate 23“armate di camole” su un terreno senza recinzione. Dopo pochi minuti è giunto sul posto un uomo il quale avvicinatosi ad una trappola, con la quale aveva catturato un esemplare di stiaccino ormai morto, provvedeva a liberarlo dalla morsa della trappola ed a custodirlo in una bustina di plastica per alimenti e provvedeva ad “armare” la trappola. I militari hanno contestato all’uomo l’utilizzo di mezzi caccia ...