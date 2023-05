Anniversario del Senato | scivolone di Sgarbi | “Uno show alla Amadeus” L’ira di FdI | “Parole fuori luogo”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un commento velenoso, che forse voleva essere spiritoso, quello di Vittoriocerimonia di questa mattina a Palazzo Madama per i 75 anni del. Forse a caccia di gloria o di visibilità, nonostante la solennità dell’evento, al quale ha partecipato anche il Capo dello Stato, il sottosegretarioCultura s’è espresso con toni davvero sgradevoli anche nei confronti del presidente La Russa: “È stata una cerimonia inquietante perché il governo è stato sostituito da un’orchestra e ilsembrava una discoteca. Hanno parlato quattro mummie per poi far cantare ‘Fatti mandare dmamma’”, ha detto. “Se l’ho detto a La Russa? Glielo direte voi. Il governo non c’entra nulla. Non funziona che il presidente delsi trasformi ...

A Mosca è tutto pronto per le celebrazioni78esimodella vittoria ('Pobeda', appunto) sulla Germania nazista. Le vetrine dei negozi riconducono al '9 maggio', bandiere rosse, adesivi ..."I rapporti tra Italia e Israele sono sempre stati buoni, ma oggi sono migliori più che mai". Lo ha detto Alon Bar, ambasciatore d'Israele in Italia, in occasione75/odell'indipendenzaPaese. "Sia l'Italia che Israele si trovano di fronte a delle sfide. Sfide importanti, per la sicurezza per l'ambiente e altro ancora. Credo che ...Ha il volto soddisfatto il presidenteSenato, Ignazio La Russa, al termine della celebrazione75esimodalla prima seduta d'Aula di Palazzo Madama, l'8 maggio 1948. E così ...

Senato in festa,Mattarella e Meloni in aula per celebrare il 75° anniversario Il Sole 24 ORE

Dopo l'Inno di Mameli ci sono stati applausi, accenni sottovoce alle canzoni eseguite dal cantante, mani che battevano sui banchi per ritmare il tempo ...