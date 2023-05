Angelina Mango | l’ep di debutto è “Voglia di vivere”

Leggi su zon

(Di lunedì 8 maggio 2023) Esce il 19 maggioper 21co/LaTarma Records “di”, il nuovo album di, cantautrice del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, già disponibile in pre-order (https://.lnk.to/diPR) e distribuito da BMG. L’album è anticipato dal nuovo singolo “Ci pensiamo domani”, brano scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, in uscita il 12 maggio su tutte le piattaforme digitali e disponibile in pre-save (https://.lnk.to/cipensiamodomaniPR). La cantautrice nelle sue canzoni affronta temi come le inquietudini della GenZ, l’amore, il bisogno di libertà e il valore della famiglia, legando uno stile urban al cantautorato. Le sue influenze musicali, tra ...