Andrea Bocelli e Katy Perry al concerto per l' incoronazione di re Carlo | William | però | ha la sua preferenza

Sul palco, oltre ad, si sono esibiti Lionel Ritchie, Katy Perry e i Take That. PRESENZE E COSTI Il giorno dopo la cerimonia solenne si tracciano i primi bilanci. In tv è stato l'evento ...Ad esibirsi star internazinali come Lionel Richie e Katy Perry , il pianista Lang Lang ,e un coro di oltre 300 persone, insieme ai grandi vanti della cultura inglese: Il Royal Ballet, ...Dai Take That a Katy Perry, daa Lionel Richie, i big della musica si sono esibiti ieri sera per la nuova coppia reale. Grandi assenti Elton John, Ed Sheeran e Adele, per "impregni ...

Windsor, le foto del concerto per l’incoronazione di re Carlo III: sul palco Katy Perry, Andrea Bocelli e i... Corriere della Sera

È stata una delle voci che ha incantato Westminster, catturando l’attenzione del re, che Andrea Bocelli per la festa della sua incoronazione l’aveva fortemente voluto.Grande entusiasmo per le esibizioni di Kate Perry, Lionel Richie e Andrea Bocelli - che ha cantato in coppia con il baritono Sir Bryn Terfel ...