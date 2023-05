Andrea Bocelli canta per Katy Perry | la popstar va in visibilio | VIDEO

(Di lunedì 8 maggio 2023)per: lava inal pianoforte e vicino a lui la stella del pop mondiale,, che lo ascolta senza nascondere curiosità ed entusiasmo. Il tutto ripreso da uno smartphone con ilche poi è diventato virale. E’ successo ieri, a margine del concerto per l’incoronazione di Re Carlo, nel backstage. Alla fine della performance, come nella migliore tradizione della lirica, gli spettatori presenti hanno applaudito, con tanto di bravo e la faccia stupefatta di, che ha detto a. “Ed ora devo imparare, imparo velocemente”, come a ...

A portare in alto il nome del nostro Paese c'era il portacolori, fortemente voluto da Carlo. Il tenore ha cantato insieme all'amico e baritono britannico Sir Brun Terfel You'll never ...Katy Perry è rimasta incantata mentresi è esibito in esclusiva per lei nel backstage del concerto tenutosi ieri sera nel parco del Castello di Windsor. L'artista statunitense, sbalordita, a fine performance ha applaudito ...Si sono esibiti Lionel Richie e Katy Perry , il pianista Lang Lang , il cantante d'operae un coro di oltre 300 persone. Tom Cruise , Joan Collins e il cantante Tom Jones hanno ...

Andrea Bocelli canta per Re Carlo e incanta al concerto a Windsor. Il grande show secondo solo alla Regina Eli ilmessaggero.it

Andrea Bocelli al pianoforte e vicino a lui la stella del pop mondiale, Katy Perry, che lo ascolta senza nascondere curiosità ed entusiasmo. Il tutto ripreso da uno smartphone con il video che poi è ...Oltre 20 anni di differenza con il marito ma una delle coppie più affiatate nel mondo dello spettacolo. Ecco chi è la moglie di Andrea Bocelli.