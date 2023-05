Andrea Bocelli canta per Katy Perry | la popstar gongola e va in visibilio | ' Ora devo imparare'

Che dire, metti il tenoreal pianoforte e vicino a lui la stella del pop mondiale, Katy Perry , che ascolta senza nascondere curiosità ed entusiasmo, ripresi col telefonino, ed il risultato è un video virale . ...... ad esibirsi tanti artisti del panorama musicale mondiale : da Lionel Richie a Katy Perry , dal pianista Lang Lang al cantante d'opera, oltre a un coro di più di 300 persone. Lo ...... titolo di una celebre hit di Lionel Ritchie , una delle star internazionali chiamate ad animare la serata in musica assieme ad, Katy Perry e altri - ha promesso di non far durare il ...

Andrea Bocelli canta per Re Carlo e incanta al concerto a Windsor. Il grande show secondo solo alla Regina Eli ilmessaggero.it

Il ritorno dei Take That (senza Robbie Williams), "Roar" e "Firework", i balletti: il live in onore del nuovo sovrano inglese ...Uno show con i droni luminosi, tante star e grandi emozioni: dopo la storica cerimonia di incoronazione a Londra, a Windsor i tempi sembrano essere diventati più contemporanei, con 20.000 persone che ...