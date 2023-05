Ancelotti - Guardiola | sfida titanica tra gli allievi di Sacchi E poi Pioli - Inzaghi

Il Brasile, paradiso del gioco, per tornare a vincere un Mondiale dopo oltre 20 anni, ha pensato a Carloe Pep. Una ragione ci sarà. Lo scontro titanico tra i due allenatori del Real Madrid e del Manchester City lancia spettacolarmente le semifinali di Champions League. Semplicemente ...Di sicuro sino a quando il Real Madrid sarà in corsa in Champions League (semifinale contro il Manchester City di) non si muoverà nulla. I discorsi sono rinviati a fine stagione., ...Da un lato i Blancos di, campioni in carica e a caccia di uno storico 15° successo. Dall'altro i Citizens di, che inseguono il primo titolo e vogliono soprattutto prendersi la ...

Ancelotti-Guardiola, sfida titanica tra gli allievi di Sacchi. E poi Pioli ... La Gazzetta dello Sport

Real Madrid e Manchester City si affrontano nell'andata delle semifinali di Champions League. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...