'L'anno scorso col City abbiamo preso 5 gol e gliene abbiamo fatti 6. Ecco, firmerei perché la cosa si ripetesse'. Carloha chiuso così la sua conferenza stampa di presentazione della sfida di domani, Real Madrid - Manchester City, semifinale di andata della Champions League. Come nel 2022. Un anno fa 4 - 3 ...Chi la spunterà nel big match tra Guardiola eGli inglesi dopo anni di grandi ... ma se la dovranno vedere contro i campioni d'Europa ine soprattutto contro un club a caccia della ...Domani sera, al Santiago Bernabeu, va in scena la semifinale di andata tra i campioni indel ...20 contro il 3,20 della formazione dimentre si sale fino a 3,60 per il pareggio. La ...

Ancelotti carica il Real: "Vogliamo fermare tutto il City, non solo Haaland". E sul derby... La Gazzetta dello Sport

Domani andrà in scena Real Madrid-Manchester City, il replay dello scorso anno tra Ancelotti e Guardiola ha il sapore di una finale anticipata. Pep vorrà vendicarsi dopo l’epilogo della semifinale del ...Il tecnico di Reggiolo interrompe l'intervista dopo la vittoria in Coppa del Re per raggiungere il suo presidente: il retroscena ...