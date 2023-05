“Amici 22” | scoppia il caso a pochi giorni dalla finale | coinvolti giudici e allievi

Leggi su tvzap

(Di lunedì 8 maggio 2023) News tv. . La ventiduesima edizione didi Maria De Filippi è quasi giunta alla: domenica 14 Maggio 2023 il pubblico di Canale 5 scoprirà il vincitore del talent. Nelle ultime ore, però si è acceso un gossip al quanto particolare che riguarda sia. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianera Marzano scatenando un vero e proprio caos sul web.Leggi anche: “22”, bella sorpresa per Aaron dopo l’eliminazione Leggi anche: “22”, Maddalena eliminata: polemiche sulla reazione del pubblico in studio Leggi anche: “22”, la dedica di Wax ad Angelina in semi: pubblico commosso Leggi anche:22, chi andrà in? Quando va in onda e chi sono i ...