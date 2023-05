Amici 22 | le prime parole di Aaron Cenere dopo l’eliminazione dal talent

Leggi su isaechia

(Di lunedì 8 maggio 2023) Sabato scorso è andata in onda la semifinale diche ha decretatodefinitiva di. Il cantante, parte del team di Rudy Zerbi, era sempre stato molto apprezzato sia dai professori che dal pubblico a casa. Con il suo inedito, Universale, fin dai primi giorni nella scuola si era contraddistinto rispetto agli altri allievi. Eppure qualcosa non ha funzionato nel corso del serale dipoiché proprio a un passo dalla finale,è stato superato da Wax che così ha raggiunto i suoi compagni in casetta. I finalisti di questa edizione sono quindi Wax, Angelina Mango, Isobel Kinneann e Mattia Zenzola. In attesa di scoprire chi è il vincitore delshow arrivato alla ventiduesima edizione, oggi pomeriggio è andato in onda uno speciale su ...