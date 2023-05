Amici 22 | i finalisti fanno uno scherzo a Isobel per il suo compleanno

(Di lunedì 8 maggio 2023) Idi22un simpaticoper il suo: ecco cosa è accaduto in casetta L'articolo proviene da Novella 2000.

Leggi Anche '22', isono Angelina, Isobel, Mattia e Wax Leggi Anche '22', la dedica di Wax ad Angelina sulle note di 'En e Xanax' La reazione dopo l'eliminazione - Non nasconde ...... in attesa della Finale del talent show di Canale 5 , che andrà in onda domenica 14 maggio e vedrà uno dei quattrotrionfare nel programma condotto da Maria De Filippi .22, Angelina ...Le rivelazioni dei Todarisa e dei Zerbi - Cele suidi22 Nel daytime di oggi di22 i professori della scuola hanno rivelato il loro pensiero sui quattrodel popolare ...

Durante questi mesi passati all’interno della Scuola di Amici, Wax e Angelina Mango hanno instaurato un bellissimo rapporto. Già da qualche settimana i fan del talent show di Canale 5 sostengono che f ...Amici 22, le prime parole di Aaron Cenere dopo l'eliminazione dal talent. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.