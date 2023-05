Ambiente | il decalogo per essere un motociclista ‘green’

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 8 maggio 2023) Non solo pistoni e carburatori: i motociclisti scoprono la voglia di green. E si danno unper rispettare l’. La primavera, si sa, è la stagione della fuoriuscita delle due ruote a motore dai rimessaggi e dai garage dove sono state tristemente confinate nei mesi più impervi dal punto di vista meteoclimatico. Lustrare le cromature, riattivare il motore, manutenere le finiture e i circuiti. Tutte attività che ilconosce bene. Da quest’anno i motociclisti tedeschi (in Germania 1 gennaio di quest’anno è stato registrato il numero record di motociclette immatricolate, 4,91 milioni) stanno imparando a conoscere bene anche il tema della sostenibilità e si chiedono come poter fare coesistere la propria passione con il rispetto per l’. Come ridurre l’impatto sull’habitat naturale. Le strade ...