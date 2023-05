Amarcord Napoli | accadde oggi

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Una Verona che non fu fatal(e). L'8 marggio 1983 andava in scena la penultima giornata e ilottene al Bentegodi un pareggio decisivo per la salvezza. Nella storia del 'Ciuccio' quella domenica è ricordata per l'ultima presenza con la casacca partenopea di Agostino Iacobelli. Una maglia indossata 12 volte in Serie A, una Coppa in Coppa Italia e due in Coppa Uefa. E' nato a Torre del Greco il 22 agosto 1963.