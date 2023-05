Alvaro Bautista non ha rivali | “Grande risultato | ma domani mi alleno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 maggio 2023) Vincere è abbastanza normale. Stravincere diventa, invece, straordinario.si è preso le luci della ribalta in questo weekend dedicato alla Superbike andando a vincere Gara 1, Superpole Race e Gara 2 in sella alla sua Ducati. Una prova di forza incredibile che lasciato al palo tutti gli avversi che hanno provato, timidamente, a mettere in discussione una leadership solida e conclamata., un Triplete straordinario: le dichiarazioni del campione del mondo spagnolo (Credit foto – pagina Facebook Aruba.it Racing Ducati)“Qui è anche più speciale perché posso festeggiare con la mia famiglia e con i fan spagnoli. Con la pioggia, se sei davanti devi fare attenzione, perché quelli dietro magari hanno un riferimento, invece sei tu che detti il ritmo. In alcuni settori pioveva di più, in altri ...