Altra batosta elettorale per il presidente cileno Boric | netta vittoria della destra al voto per il Consiglio Costituzionale

(Di lunedì 8 maggio 2023) I cileni hanno votato per l’elezione del Consejo Constitucional che insieme a una commissione di esperti già eletta dal Parlamento ha il compito di redigere una nuova Costituzione da sottoporre a referendum il prossimo dicembre. L’onda lunga del fallimento del precedente processo costituente è stata implacabile. Il Partito Repubblicano, ladura che aveva fin da subito (2019/20) contrastato l’idea di rifare la Costituzione ereditata da Pinochet, ha vintomente questa tornata. In termini di voti ha preso il 35,7%. In termini di seggi ancora di più, 22 sui 51 totali ( 17 la coalizione di sinistra, 11 la coalizione“moderata”). Ladei repubblicani è stata favorita dalla dispersione del: il qualunquista Partido de la Gente col 5,6% non ha preso seggi e ...

Ma questo "sistema intelligente" fa anche un'cosa, importante proprio per le eventuali ... altrimenti tutto sommato conviene farsele liquidare nonostante l'immancabilefiscale. Se ...... non hascelta ora che è costretto ad inseguire dopo aver comandato per mesi la Premier League e accarezzato più volte l'idea di tornare a vincere. Gunners, addio sogni di gloria La...Circa metà dei seggi perduti dai conservatori sono andati ai laburisti e l'metà ad altri partiti più piccoli. Starmer ha comunque reagito con entusiasmo ai risultati. "Non ci sono possibilità ...

Altra batosta elettorale per il presidente cileno Boric, netta vittoria della destra al voto per il Consiglio… Il Fatto Quotidiano

Vacanze carissime, una vera batosta, ma il Salento non accusa flessioni nell’appeal dei turisti. Rincari questa estate del 40%, secondo le stime, che potrebbero tradursi in ...PAGELLE GIRO D'ITALIA 2023 Sabato 6 maggio, prima tappa Remco Evenepoel, 10: semplicemente over the top. Fa veramente un'altra gara rispetto agli avversari, demolendoli chilometro dopo chilometro. Ch ...