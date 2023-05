Alluvione Emilia - Romagna | interviene anche l' Aeronautica Militare

(Di lunedì 8 maggio 2023) Gli equipaggi del 15° Stormo dell'di stanza a Cervia, in provincia di Ravenna, sono impegnati per dare supporto alle popolazioni dell'colpite dalla forte ondata di ...

Gli equipaggi del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza a Cervia, in provincia di Ravenna, sono impegnati per dare supporto alle popolazioni dell'Romagna colpite dalla forte ondata di maltempo nei primi giorni di maggio 2023. Su richiesta della Protezione Civile regionale, nel fine settimana tra il 5 e il 7 maggio, il Comando Operazioni ......quella dell'Romagna, per lavorare tutti insieme affinché sia riconosciuto dal governo nazionale e in tempi brevi, un adeguato ristoro alle famiglie e alle imprese colpite da questa, ...... comune della provincia di Forlì Cesena tra i più colpiti dalla forte ondata di maltempo che ha flagellato la regioneRomagna nelle ultime ore. Nella tarda serata dello stesso giorno, il ...

Ravenna, 8 mag. (askanews) - Gli equipaggi del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare di stanza a Cervia, in provincia di Ravenna, sono impegnati per dare supporto alle popolazioni dell'Emilia Romagna