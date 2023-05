All’Europa delle munizioni opponiamo quella dei popoli | perché mobilitarsi per pace e democrazia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) Nell’ultima settimana le speranze di negoziato suscitate dalle meritorie iniziative della Cina e del Papa sono state bloccate dalle forze favorevoli alla continuazione della guerra. Abbiamo avuto il gravissimo annuncio del Commissario europeo per l’industria, André Bréton, secondo il quale gli Stati potranno destinare i fondi del Pnrr originariamente previsti per la transizione ecologica alla produzione di proiettili. Tali episodi dimostrano che le forze che vogliono continuare a trarre profitto, politico o economico, dalla guerra, non sono disposte a mollare la presa rinunciando alla ghiotta occasione per loro rappresentata dal massacro in corso. Quello della guerra è un vicolo cieco sdrucciolevole che non porta da nessuna parte se non a schiantarsi contro la catastrofe della guerra nucleare, ma le nostre classi dominanti sembrano non conoscere altra soluzione. Eppure esiste una ...