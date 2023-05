(Di lunedì 8 maggio 2023) La prima svolta per la Juve rende decisamente felice Maxper il prossimo calciomercato, i bianconeri hanno le idee ben chiare La vittoria contro l’Atalanta ha confermato come il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

La partita finisce, inizia (continua) lain campo. E continua (inizia) la tiritera sul ... non certo quello di, Mourinho e compagnia cantante. Allenatori che stanno facendo la fatica ...... match terminato 1 a 0 per i campani che ha sancito ladegli azzurri con i propri tifosi dopo ... Sostituire Massimilianoa giugno oppure no Molto dipenderà da questo finale di stagione ma ......al Napoli e si domanda il senso dei distinguo etnici di Gasperini e delle parole diSu La ...mette a confronto le immagini avvilenti provenienti da Bergamo e quelle rigeneranti dellaal ...

Allegri in festa, ecco il primo colpaccio: sarà bianconero Calciomercatonews.com

Dopo la vittoria di Bergamo, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sportmediaset: "E' una vittoria pesante, bella, non vincevano dal 19 marzo in trasferta, concentriamoci ...Presidente e allenatore si meritano questo momento di gloria che non dovrebbe essere sporcato da strane storie di pec e opzioni malandrine ...