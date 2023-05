Allarme stress cronico per medici e infermieri | 1 su 2 pensa di licenziarsi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 maggio 2023) L'indagine della Fadoi nei reparti ospedalieri dina internasull’orlo di una crisi di nervi, ancor più allo stremo dopo 3 anni di pandemia. Depressi,ati e in perenne carenza di sonno per orari e carichi di lavoro sempre più pesanti, con l’aggravante della mancanza di riconoscimenti, la quasi impossibilità a instaurare un rapporto empatico con i pazienti e la burocrazia che rende tutto ancora più difficile. Questi i sintomi della Sindrome da burnout, uno stato dipermanente che affligge il 52% deie il 45% degliche lavorano nei reparti ospedalieri dina interna, dove si concentra un quinto di tutti i ricoveri in Italia. Uno su duedi. ...