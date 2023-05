Alfa Romeo Tonale - Diesel | ibrida e plug-in a confronto

Gli organizzatori della rassegna, affascinanti dalla pellicola "Il Laureato" di Mike Nichols che ha proiettato nell'olimpo del cinema Dustin Hoffmann, contattano l'per rappresentare la "...... considerata uno dei tre brand premium del gruppo Stellantis insieme ade DS Automobiles . A proposito di questa auto, in sede di presentazione della concept car Lancia Pu+Ra HPE , il ...Ho visto un sorpasso (di Stroll; ndr) sulle Alpine o un'ed ero curioso di sapere per quale posizione. Per noi è stata una gara inaspettatamente in solitaria, pensavamo di affrontare una ...

Alfa Romeo Montreal, muscle car all'italiana ilGiornale.it

Fai clic sull'icona dell'estensione per il blocco annunci installata sul tuo browser. In genere l'icona si trova nell'angolo in alto a destra dello schermo. Potrebbero essere installati più blocchi ...L'Alfa Romeo Montreal fu pensata per l'Expo del 1967 tenutosi nella città canadese, dopo divenne una granturismo animata da un possente motore V8 ...