Alessia Pifferi | la sorella | ' Non si è mai scusata per la morte di stenti della figlia Diana' La 37enne può affrontare il processo

(Di lunedì 8 maggio 2023)'non ha mai chiesto scusa , nemmeno nelle lettere che ha inviato a me e a mia madre, e non le risponderò mai fino a che non chiederà almeno scusa, io sono contro miaed è la ...

'non ha mai chiesto scusa , nemmeno nelle lettere che ha inviato a me e a mia madre, e non le risponderò mai fino a che non chiederà almeno scusa, io sono contro mia sorella ed è la ...Può affrontare il processo, la 37enne a giudizio per omicidio volontario aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola in casa per sei giorni nel ...commenta La richiesta di una perizia psichiatrica surispetto alla capacità di affrontare un processo è stata rigettata dalla Corte di Assise di Milano . 'Dall'unico atto medico prodotto dalla difesa non emerge alcun elemento che possa ...

Alessia Pifferi, negata la perizia psichiatrica: può sostenere il processo TGCOM

Milano, 8 mag. (Adnkronos) – “Ci sarò sempre. Io non so più definire mia sorella, ma so che sono dalla parte giusta: lei è mia sorella, ma chi è morta è mia nipote”. Viviana Pifferi, sorella di Alessi ...La richiesta di una perizia psichiatrica su Alessia Pifferi rispetto alla capacità di affrontare un processo è stata rigettata dalla Corte di Assise di Milano. "Dall'unico atto medico prodotto dalla d ...