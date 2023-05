Alessia Pifferi e l’inferno nel carcere di San Vittore | “Le altre la chiamano mostro e ammazzabambini”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Detenuta neldi Sandopo aver lasciato morire di stenti sua figlia di 18 mesi, abbandonata in casa per 6 giorni mentre lei era dal suo compagno,continua a vivere in isolamento in infermeria condue detenute. “È oggetto di insulti, in passato ha subito aggressioni fisiche. I problemi aumentano prima e dopo le udienze”, dice la sua legale,Pontenani, alla vigilia della seconda udienza che avverrà oggi davanti alla prima sezione della Corte d’Assise del tribunale di Milano. La 37enne è accusata di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e rischia l’ergastolo. Secondo l’accusa la piccola Diana venne lasciata dalla madre “priva di assistenza e assolutamente incapace, per la tenerissima età, di badare a se stessa” ...

(Di lunedì 8 maggio 2023) L'appuntamento è per domani, lunedì 8 maggio, davanti alla prima sezione della Corte d'Assise del tribunale di Milano. Seconda udienza per Alessia Pifferi, 37 anni, a processo con l'accusa di omicidio pluriaggravato della figlia Diana, che non aveva ancora un anno e mezzo quando è morta di stenti dopo essere stata abbandonata in casa

Detenuta nel carcere di San Vittore dopo aver lasciato morire di stenti sua figlia di 18 mesi, abbandonata in casa per 6 giorni mentre lei era dal suo compagno, Alessia Pifferi continua a vivere in isolamento. Seconda udienza in Corte d'Assise. La donna è a processo per l'omicidio della figlia, abbandonata e morta da sola in casa.