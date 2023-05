Alessandro Cecchi Paone conoscete la sua ex moglie? Sembra una modella

(Di lunedì 8 maggio 2023) Prima del coming out,è stato sposato per ben sette anni con Cristina Navarro. La loro è stata una storia molto importante e tra matrimonio e fidanzamento si sono amati per 10 anni. Attualmente il concorrente è fidanzato con Simone, e i due hanno deciso di partecipare assieme a l’Isola dei famosi. L'articolo proviene da KontroKultura.

L'attore non è stato l'unico naufrago ad esporsi sull'argomento perché quanto da lui affermato è stato confermato daPaone. Il divulgatore scientifico, parlando con i concorrenti, ...A confermare la versione dell'attore è stato anchePaone : ' Oddio ma l'ho visto anche io ragazzi . Color giallo, luce gialla lassù. Impressionante. Mi sono chiesto cosa potesse ...Cosa sta succedendo all' Isola dei FamosiPaone ha rivelato di aver visto sulla collina un'entità sconosciuta di colore giallo sulla collina. Il naufrago ha ammesso di non avere mai visto una cosa simile, al punto che in un ...

È proprio una brutta persona, cosa pensa Nathaly Caldonazzo di Cecchi Paone all'Isola dei Famosi Fanpage.it

I conduttori dello "Zoo di 105" potranno riabbracciare le proprie mogli, mentre gli "Accoppiados" iniziano a gareggiare da soli ...Isola dei Famosi stasera lunedì 8 maggio 2023: anticipazioni su eliminati e sorprese. Chi uscirà tra Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia