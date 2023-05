Aldo Grasso | La cronaca non dovrebbe essere più importanti dell’evento

(Di lunedì 8 maggio 2023) Re Carlo, l’incoronazione rovinata dalle parole dei telecronisti Corriere della Sera, di, pag. 45 Una puntata kolosal di «The Crown», «Coronation», guastata dai telecronisti. Ogni volta, mi chiedo perché i telecronisti parlino così tanto, non conoscano più il valore del silenzio di fronte a manifestazioni straripanti di cose da sentire e da vedere: investitura, unzione, riti antichi, musiche, carrozze e balconi. Rai1, tanto per fare un esempio, aveva uno studio affollato di persone e ben quattro inviati a Londra, quando sarebbe bastato il solo Marco Varvello, che questi avvenimenti li sa raccontare bene. Ma forse una ragione c’è, inconfessata ma c’è. Che non è quella di sovrapporsi alla cerimonia per apparire piùdella cerimonia stessa o ditestimoni oculari dell’uso di abiti riciclati. ...

Proposte di legge 'originali' se ne sono sentite molte in Parlamento. Ma certamente quella depositata dal deputato comasco della Lega Eugenio Zoffili ha - per così dire - un tocco in più.

Di Aldo Grasso Nonostante l'eccesso di parole, la tv ci ha mostrato come il protocollo da solo non basti. Come l'origine sacramentale del potere sia ormai un lontano ricordo Una puntata kolossal di «T