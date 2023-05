Al via TBIZ 2023 | la call “laboratorio” che cerca startup innovative da accelerare

Leggi su fmag

(Di lunedì 8 maggio 2023) Per incentivare l’avvio disul territorio regionale, è operativo il progetto, promosso dalla Regione Campania. Laè destinata ad aspiranti imprenditori eper che vogliono avviare nuove impresesul territorio regionale, in particolare nei settori: beni culturali e turismo; ambiente ed energia; biotecnologie e salute dell’uomo. Come funziona e come partecipare alladiResearch and ideas for Business è il progetto promosso dalla Regione Campania e realizzato dall’Associazione Oggi Lavoro, da Channel Management e dall’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM; in collaborazione ...