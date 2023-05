Al via gli interventi di derattizzazione dell’Asl sul territorio cittadino

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore all’Ambiente e Politiche sanitarie, Alessandro Rosa, rende noto che, a partire da oggi, l’Asl di Benevento provvederà ad effettuare glidinella città di Benevento. I trattamenti si protrarranno sino a venerdì 12 maggio e riguarderanno tutte le aree cittadine. Gli ulterioridisaranno effettuati dall’Asl dal 12 al 16 giugno, dal 10 al 14 luglio e dal 7 all’11 agosto. Per quanto attiene invece glidi disinfestazione larvicida, il calendario stilato dall’Asl, dopo quelli effettuati dal 24 al 28 aprile, prevede ulterioridal 22 al 25 maggio, dal 26 al 29 giugno, dal 10 al 13 luglio, dal 24 al 27 luglio, dal 7 al 10 agosto e dal 28 al 31 agosto. Per quanto attiene, ...

