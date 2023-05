(Di lunedì 8 maggio 2023) – Dopo il successo di pubblico e critica e i ripetuti sold out, al“Ildel Grillo”, per la regia di Massimo Romeo. Con il travolgente talento di Max Giusti, lo spettacolo che ha inaugurato la Stagione dello scorso ottobre, sarà ancora in scena da venerdì 12 e fino a domenica 28 maggio. La Commedia Musicale tratta dalla sceneggiatura del film “cult” di Mario Monicelli, con il nuovo adattamento scritto da Massimo Romeoe Gianni Clementi, è un mix vincente di ironia e sarcasmo, con le musiche originali composte da Emanuele Friello, le coreografie di Roberto Croce, le ricche scenografie di Teresa Caruso e con un grande cast di oltre 30 artisti. “Sono orgoglioso di far parte di questo straordinario allestimento di ...

... alle ore 21 presso ilPoliteama, il primo concerto in Italia dell'attore e regista ... il suo tour dal Colosseo alla CappellaL'attore neozelandese che si trova nella Capitale per ...La nuova edizione, piena di interessanti novità, si terrà dall'8 all'11 maggio 2023 presso la prestigiosa location deldi Roma e vedrà la partecipazione di alcuni dei leader e degli ...AlBol'oj di Mosca giorni fa hanno proibito uno spettacolo su Rudolf Nurejev, perché ... e non visitar più la Cappellae magari accontentarci di opere insulse fatte da uomini timorati ...

“Il Marchese del grillo” torna al Teatro Sistina Agenzia askanews

Roma, 8 mag. (askanews) – Dopo il grande successo di pubblico e critica e i ripetuti sold out, al Teatro Sistina torna a grande richiesta “Il Marchese del Grillo”, per la regia di Massimo Romeo Piparo ...Al teatro Sistina torna 'il marchese del grillo' di Piparo - Dopo il successo di pubblico e critica e i ripetuti sold out, al Teatro Sistina torna "Il ...