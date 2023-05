Al Gp di Miami la Red Bull e Verstappen dimostrano ancora di essere di un altro pianeta E la Ferrari spera negli aggiornamenti

(Di lunedì 8 maggio 2023) Lo aveva detto chiaramente George Russell, alla vigilia della prima gara di stagione a Sakhir: questa Redpuò vincere tutti i 23 GP di questo Mondiale. Un pensiero che trova conferme anche nella gara monotematica e a tratti noiosa di, dove però va segnalato il ridimensionamento delle aspettative di Sergio Pérez, arrivato in Florida con grandi ambizioni ma sconfitto nettamente da Max, nonostante la grande occasione della partenza dalla pole rispetto al nono posto dell’olandese. Non tanto per come il Campione del Mondo 2021 e 2022 ha rimontato — l’ultimo a riuscirci partendo dalla nona piazzola in griglia era stato Niki Lauda nel GP di Francia 1984 sulla McLaren — ma per la straordinaria capacità di gestione delle gomme dure fino al giro 46, tenendo in questa frazione di gara il messicano a 17 secondi. Lo stesso ...

...one - man show aUn Max Verstappen impressionante si è portato a casa il Gran Premio di... queste le parole del team principalBull a Sky Sport F1 . ' Max era talmente arrabbiato ieri ...... partito dalla pole position nel Gp di, poteva sperare di mettere in difficolta' il compagno ... LaBull chiude con la doppietta e fa il vuoto sulla concorrenza. Fenomenale Fernando Alonsoche ...... contestualmente, la superiorità totale dellaBull, vista anche a. La monoposto non è competitiva e, quel che preoccupa maggiormente, è che non solo laBull è lontana anni luce. Anche ...

Al Gp di Miami la Red Bull e Verstappen dimostrano (ancora) di essere di un altro pianeta Il Fatto Quotidiano

Max Verstappen used an easy Sunday drive to keep Red Bull undefeated on the season, as the reigning two-time Formula One champion drove from ninth to the victory at the Miami Grand Prix."It's actually a shame for the sport, although of course you have to congratulate them on doing such a good job." ...