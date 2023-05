Al Bano Carrisi | il lieto annuncio in diretta tv spiazza | la famiglia si allarga?

(Di lunedì 8 maggio 2023) Personaggi tv. Al, ilinTv: lasi? – In una recente intervista rilasciata a “Chi” Alaveva svelato il suo unico grande rammarico: “Ho unaa metà. Spiritualmente è completa, ma è anche divisa perchè i miei figli stano in giro per il mondo. Spesso la casa di Cellino è vuota“. Il cantante pugliese aveva chiarito di vedere quotidianamente i suoi figli, grazie alla tecnologia, ma ovviamente non è la stessa cosa che averli accanto. “Non è la, quella con la effe maiuscola“, aveva evidenziato l’artista. A distanza di qualche giorno è arrivata l’intervista di una delle figlie di Al: Romina ...

E tra queste anche quella di Al, un altro artista molto apprezzato in Russia: 'Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per Pupo. Non so cosa ci sia dietro e non lo ..."Come 'è morta Ylenia, Romina non lo ha mai accettato": Al, drammatica rivelazioneRoberto D'Agostino ha svelato di aver avuto un alterco in passato con il cantante di Cellino San Marco, Al. Oggi Ale Roberto D'Agostino sarebbero riusciti a superare i loro dissapori passati ma il celebre fondatore di Dagospia ha confessato al Corriere della Sera i motivi per cui ...

Al Bano: Ylenia è morta nel Mississippi, con Romina non finì per ... Fanpage.it

> Al Bano, eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro, 8 di platino e tante hit approda a teatro con lo spettacolo «È la mia vita ...Il nome (che in realtà nasce tutto attaccato) glielo diede il padre Carmelo: «Era sul fronte albanese. Una granata centrò in pieno due suoi compagni e li spappolò.