“Aiuto | ma avete visto?” Isola dei Famosi choc | l’avvistamento di notte terrorizza i naufraghi

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 8 maggio 2023) In quel di Playa Tosta, a quanto sembra, tutto può succedere. Non è solo il classico motto di Ilary Blasi a L’dei2023, come nelle edizioni precedenti a questa, ma verità. I concorrenti, di, hanno fatto un avvistamento incredibile. Un essere luminoso che vagava. Anche i più scettici certi e sotto. Molto probabilmente ci sarà una spiegazione scientifica per quanto accaduto mentre gran parte del cast de L’dei2023 stava dormendo sotto il cielo stellato hondureno, eppure la faccenda è ancora avvolta nel mistero. Pure Alessandro Cecchi Paone, di solito scettico, è in difficoltà per quanto accaduto.dei2023,nella ...