Aire troppo lenta | bloccate le pensioni ai residenti all’estero

(Di lunedì 8 maggio 2023) – Il governo tace, la maggioranza non affronta i problemi dei concittadini e lascia all’opposizione la rappresentanza di istanze sacrosante – Non c’è partita tra PD-Partito Democratico ed i tre partiti della maggioranza (FdI, FI, Lega) nei rapporti comunicativi e di attenzione con gli italiani nel mondo. E comincia a diventare ricorrente ad ogni elezione, come avvenuto nelle ultime due, il cappotto con punteggio straripante, ovviamente a favore del PD sul Centro-Destra. In tema di cura e di attenzioni con la nostra gente, non c’è chi li batta. Facile vincere con i signori della Destra, divenuti specialisti unicamente nel produrre in campagna elettorale entusiastici ed entusiasmanti video(vedasi quello di Giorgia Meloni), smentiti a seguire da inadempiuti fatti concreti. Giunge notizia, proprio a tale riguardo, dell’attuale visita istituzionale in Argentina, ...