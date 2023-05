Affile – Incendio | salvato un disabile e un’altra persona

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 maggio 2023) – All’alba di oggi s’è sviluppato unin una casa di, nel Lazio, che ha messo in pericolo le due persone lì abitanti. I vigili del fuoco di Subiaco sono intervenuti in tempo portando in salvo un. L’è stato spento dai pompieri intervenuti con un’autobotte. Non sono stati accertati danni strutturali all’edificio.