ADL-Spalletti | distanza tra i due durante i festeggiamenti

...Luciano, il cui contratto è stato prolungato di un anno fino al 2024 esercitando l'opzione unilaterale che il Napoli si era riservato al momento della sottoscrizione dell'accordo.lo ha ...La serata è quella della celebrazione di un'impresa sportiva senza precedenti nella gestione di, non c'è spazio ora per avvicinamenti di tenore diverso'., nelle interviste post gara, è ...Sono contentissimo per tutta la società, i dirigenti e. Quello che hanno ottenuto è tutto meritato'. Ha sentito'Ho parlato con la gente vicina a lui, tutti quelli che sono al suo ...

Spalletti in conferenza: "ADL Mai interrotto dialogo! Voglio comprare la mia bandiera! Giuntoli già... Tutto Napoli

Nuvoloso tendente al brutto. Così La Gazzetta dello Sport in edicola descrive la situazione in casa Napoli tra Spalletti e De Laurentiis ...Il Corriere della Sera si è focalizzato su come Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Luciano Spalletti, allenatore azzurro, hanno vissuto la festa Scudetto: "De Laurentiis è il padrone asso ...