Addio Milan | pagano la clausola di 50 milioni di euro

Secondo Rmc , l'agente dello special one avrebbe incontrato Luis Campos, l'uomo mercato del club parigino che qualche anno fa aveva provato addirittura a portarlo al. Pare che la proprietà ...Tante sono le partenze, ma tanti anche gli arrivi: tra questi Daino e Nilsen dal, Murgita dal ... L'di Zeman, l'acquisto di Edmundo e la nuova retrocessione Il dualismo tra i proprietari, ......e si parla già di un possibileanticipato nella prossima estate. L'ex Juventus è nuovamente accostato in Serie A, non solo ai bianconeri: sulle sue tracce, infatti, è segnalato anche il...

Calciomercato Milan: “Addio pesantissimo”, l’ultima notizia fa tremare Milano | News Il Milanista

La Juve fa concorrenza al Milan Con il contratto in scadenza nel 2024 il difensore del Manchester City si candida a essere uno dei più corteggiati nel suo ruolo, in caso di addio con i Citizens. Il Mi ...Il derby Milan-Inter è sempre alle porte e gli allenatori devono fare i conti con alcuni indisponibili. Il punto della situazione.