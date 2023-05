Addio al Reddito di cittadinanza | cosa succederà alle 615 mila persone che lo perderanno

(Di lunedì 8 maggio 2023) Con l’Assegno di inclusione e lo Strumento di Attivazione al posto deldiil sussidio in totale 400famiglie. Ovvero circa 615. Si tratta di una cifra stimata nella relazione tecnica che accompagna il decreto legge del primo maggio che ha stabilito l’al Rdc a partire dal prossimo 1°gennaio 2024.aldi: chi lo perderà e chi lo conserverà in basenuove regole Con il decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 1° maggio, il governo Meloni dicealdi. La misura, introdotta nel 2019 dal governo Conte, verrà sostituita ...

Quanto all'al Pd, l'economista e ormai ex senatore ha detto di aver apprezzato lo spostamento ... E sulla riforma del: 'Il tetto dei tremila euro è troppo contenuto, compatibile solo con i ...... si va dal 23% al 43% in base alle diverse fasce di. Inoltre il netto della tredicesima è ... Riforma fiscale, i soldi dall'ai bonus Al di là del finanziamento del taglio del cuneo fiscale ...Controlli: 163 beneficiari sanzionati e 27 avevano subito la revoca del beneficio LECCO "di cittadinanza: come è noto, il Governo Meloni ha deciso di eliminare l'attuale sussidio a ...

Reddito di cittadinanza addio, arriva il supporto per gli occupabili: come funziona Corriere della Sera

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, annuncia che il governo vuole introdurre una flat tax al 15% sulla tredicesima per aumentare l'importo netto in busta paga a dicembre.Da gennaio cambia il sussidio destinato ai meno abbienti. In provincia sono oltre settecento gli attuali percettori. Eppure da noi il reddito di cittadinanza funzionava. La metà degli occupabili aveva ...