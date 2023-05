Addio ai Bonus nel 2024 | stretta del Governo Meloni | la lista di quelli che potrebbero essere cancellati

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ilpotrebbe finanziare il taglio del cuneo fiscale neltagliando una serie died incentivi? Ecco cosa potrebbe, se verrà deciso nei prossimi mesi, sparire orimodulato Negli ultimi giorni ilè intervenuto con un taglio del cuneo fiscale agli stipendi più bassi che porterà una boccata di ossigeno a milioni di lavoratori italiani grazie ad un aumento, conseguenza della riduzione del pagamento dei contributi, in busta paga. Nella fattispecie per gli stipendi sotto i 35mila euro è pari al 6% e sotto i 25mila sale al 7%. Ma si tratta di una misura a scadenza, finanziata infatti soltanto fino a dicembre 2023, mese dopo il quale non è chiaro come l’esecutivo, che sta cercando di capire se sarà possibile renderla strutturale, ...